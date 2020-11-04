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05 листопада 2020, Київ 00:57
Новини | Спорт

«Динамо» мінімально програло «Барселоні»

Підопічні Мірчі Луческу, попри численні втрати через COVID-19, гідно зіграли в Барселоні

Київське «Динамо» з мінімальним відставанням у рахунку поступилося «Барселоні» в матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні «Камп Ноу» приніс результат 2:1 на користь господарів.

Каталонці відкрили рахунок уже на 5-й хвилині, коли Ліонель Мессі забив пенальті, призначений за фол проти нього ж самого. По перерві, на 65-й хвилині, після флангової передачі подвоїв перевагу «Барселони» ударом головою Жерар Піке.

Динамівці скоротили відставання на 75-й хвилині, Віктор Циганков був першим на добиванні, встановивши остаточний рахунок.

Блискучу гру провів 18-річний голкіпер «Динамо» Руслан Нещерет, кілька його сейвів дозволили киянам зберігати інтригу до фінального свистка.

В іншому матчі групи G угорський «Ференцварош» на своєму полі програв італійському «Ювентусу» 1:4.

Після трьох турів квартет очолює «Барселона» (9 очок), другим іде «Ювентус» (6 очок), по одному балу мають «Динамо» і «Ференцварош» (кияни вище в таблиці за рахунок кращої різниці м’ячів).

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