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04 листопада 2020, Київ 00:35
Новини | Спорт

«Шахтар» опустився на третє місце в групі В Ліги чемпіонів

У першому турі мадридський «Реал» несподівано вдома поступився «Шахтарю», але після половини зіграних матчів випередив донеччан за рахунок кращої різниці м'ячів

Донецький «Шахтар» після фіаско в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти німецької «Боруссії» з Менхенгладбаха (0:6) опустився з першого на третє місце в групі В.

Це стало зрозуміло після того, як в іншому матчі квартету іспанський «Реал» (Мадрид) вирвав перемогу в домашньому матчі з італійським «Інтером» – 3:2.

Першою в групі B тепер стала «Боруссія» з 5 очками, по 4 мають «Реал» і «Шахтар» (але мадридці вище за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів), 2 бали залишилися в «Інтера».

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