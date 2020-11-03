«Шахтар» опустився на третє місце в групі В Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» після фіаско в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти німецької «Боруссії» з Менхенгладбаха (0:6) опустився з першого на третє місце в групі В.

Це стало зрозуміло після того, як в іншому матчі квартету іспанський «Реал» (Мадрид) вирвав перемогу в домашньому матчі з італійським «Інтером» – 3:2.

Першою в групі B тепер стала «Боруссія» з 5 очками, по 4 мають «Реал» і «Шахтар» (але мадридці вище за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів), 2 бали залишилися в «Інтера».