«Шахтар» зазнав майже рекордної поразки в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зазнав розгромної поразки в матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. Підопічні Луїша Каштру поступилися в Києві на НСК «Олімпійський» німецькій «Боруссії» з Менхенгладбаха – 0:6.

Хеттриком у матчі відзначився нападник гостей Алассан Плеа.

Це друга найбільша поразка гірників у їхній єврокубковій історії. З більшим рахунком (0:7) чемпіони України поступалися лише іншому німецькому клубові, «Баварії». Це сталося 11 березня 2015 року в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, тоді вже в першій десятихвилинці «Шахтар» опинився в меншості.

Після київського поєдинку «Боруссія» піднялася на перше місце в групі В з 5 очками, «Шахтар» опустився на друге місце (4 бали). Донеччани можуть опуститися ще нижче після матчу «Реал» – «Інтер», який розпочинається о 22:00 за Києвом. Зараз в активі італійського клубу 2 очки, у мадридців – одне.