COVID-19 в Україні: 12 496 нових випадків

В Україні за попередню добу, 17 листопада, виявили 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я (рекордний показник – 12 524 інфікованих за добу – був зареєстрований 13 листопада).

Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників.

За минулу добу шпиталізовані 1 668 людей, 256 людей померли. Одужали 8 096 осіб.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079.

Померли від COVID-19 10 112 людей.