Німеччина готується почати вакцинацію від коронавірусу на початку наступного року

У адміністрації канцлера Німеччини Ангели Меркель очікують, що вакцинацію від коронавірусу у країні почнуть «в найперші дні» нового року.

Очікується, що ЄС ухвалить рішення щодо затвердження вакцини від COVID-19 до 29 грудня.

Показники зараження в Німеччині більш-менш стабілізувалися після часткового локдауну, розпочатого 2 листопада, але не знизилися. У понеділок національний центр по боротьбі з хворобами повідомив про 12 332 нових випадки захворювання за останні 24 години у порівнянні з 11 168 тиждень тому.

Такі обмеження, як закриття ресторанів, барів, спортивних і розважальних закладів, повинні тривати як мінімум до 10 січня, і деякі регіони ухвалюють або розглядають більш жорсткі заходи.

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech раніше подали заявку на екстрену реєстрацію їхньої вакцини від коронавірусу у Європейському союзі.

2 грудня Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу, виробленої фармацевтичними кампаніями Pfizer (США) та BioNTech (Німеччина).