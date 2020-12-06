Глава ВООЗ: «Можемо почати мріяти про кінець пандемії»

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус заявив про ймовірний початок кінця пандемії.

Хоча шлях вперед залишається ще складним, ми можемо почати мріяти про кінець пандемії



Під час спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН він сказав: «З позитивними результатами випробувань вакцин в останні тижнів, світло в кінці тунелю стабільно стає яскравішим. Хоча шлях вперед залишається ще складним, ми можемо почати мріяти про кінець пандемії».

Щоб швидше покінчити з пандемією, Тедрос Аданом Ґебреєсус закликав країни ООН інвестувати у вакцину, у попереджувальні заходи, щоб уникнути наступної пандемії, а також краще фінансувати сферу охорони здоров'я у своїх країнах.

Глава ВООЗ закликав багаті країни не залишити без уваги бідніших «у гонці за вакциною».

Це глобальна криза, і рішення повинні розподіляти справедливо як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари

«Це глобальна криза, і рішення повинні розподіляти справедливо як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари, які лише збільшують нерівність і стають ще однією причиною того, що деякі люди залишаються позаду. Ми не повинні залишати нікого позаду», – зазначив генеральний директор ВООЗ.

«Пандемія довела, що криза в охороні здоров'я – це не лише про здоров'я, це також соціальна, економічна та гуманітарна кризи», – сказав доктор Ґебреєсус.

За словами очільника ВООЗ, масові закупівлі та розповсюдження вакцини від Ковід-19 потребуватимуть додаткових інвестицій розміром 4,3 мільярда доларів.