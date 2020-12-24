У Росії зафіксували рекордну кількість заражень і смертей від COVID-19 за добу

У Росії за останню добу, за даними оперативного штабу, виявили 29 935 нових інфікованих коронавірусом – це рекордна кількість від початку пандемії.

Офіційно повідомляється про 635 померлих від інфекції за добу, це теж максимум. Найбільше хворих виявили у Москві – понад 8 тисяч – і це теж найвищий добовий показник.

Загальна кількість людей, у яких був виявлений коронавірус, у Росії наближається до 3 мільйонів, а кількість померлих за офіційними даними перевищила 50 тисяч (в це число включаються не всі померлі з коронавірусом). Якщо орієнтуватися на дані «Росстату», це число може бути приблизно двічі більше, адже так звана надлишкова смертність цього року у Росії перевищує 100 тисяч чоловік).

З низки регіонів надходять повідомлення про брак місць в лікарнях та інших ознаках перевантаженості системи охорони здоров’я.

У більшості регіонів при цьому зараз діють більш м’які карантинні заходи, ніж навесні, коли хворих і смертей було менше у 2-3 рази. У Москві, з обмеженнями, продовжують працювати підприємства громадського харчування і магазини.

У Росії розпочали кампанію з вакцинації препаратом «Спутнік V», проте в Москві, де розгорнуті пункти вакцинації, на них поки не спостерігається великого напливу людей, а в низці регіонів, навпаки, вакцини поки дуже мало.