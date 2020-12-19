Кількість офіційних смертей від COVID-19 у Росії перевищила 50 тисяч

Кількість смертей через коронавірус, за офіційними даними, у Росії за минулу добу зросла на 585 – до 50 374, свідчать дані оперативного штабу із боротьби з поширенням COVID-19.

Згідно з повідомленням, усього за останню добу нових хворих побільшало на 28 209. Загальна чисельність інфікованих досягла 2 819 429. Одужали при цьому 26 109 осіб.

З початку пандемії в Росії виявлено 2 819 429 хворих на COVID-19, 2 254 742 одужали, 50 374 – померли.

У світі, станом на 19 грудня, виявили понад 75 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли майже 1,6 мільйона людей, одужали понад 42 мільйони.