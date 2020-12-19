В Україні за минулу добу зафіксували 11 742 випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби, 18 грудня, виявили 11 742 нових випадки COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

« Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 865 осіб, летальних випадків – 213, одужало – 13 314 осіб», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Згідно з повідомленням, за минулу добу здійснено 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).

За весь час пандемії в Україні захворіли 956 123 людини, одужало – 574 536, померли – 16 469.