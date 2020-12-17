ВООЗ рекомендувала відзначати зимові свята на вулиці через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала жителям Європи відзначати Різдво і Новий рік на вулицях й уникати скупчень людей, особливо в приміщеннях. Про це йдеться в повідомленні ВООЗ, оприлюдненому 16 грудня.

У ВООЗ попередили, що зібрання різних сімей, знайомих і релігійних груп під час новорічно-різдвяних свят створює «значний ризик» поширення COVID-19 в перші тижні і місяці 2021 року.

Зібрання навіть невеликими групами становлять небезпеку, оскільки вони, як правило, об’єднують людей різного віку і з різних сімей, які можуть дотримуватися різних заходів профілактики інфекцій, наголосили в організації.

У зв’язку з цим медики рекомендують відзначати свято на вулиці, носити маски і дотримуватися дистанції.

У разі святкування в приміщенні – радять обмежити кількість гостей і забезпечити там хорошу вентиляцію.

«Може здатися незвичним носити маски і дистанціюватися в колі друзів і сім’ї, але це значною мірою гарантує безпеку і здоров’я кожного», – йдеться в повідомленні організації.

Крім того, ВООЗ рекомендувала владі європейських країн розглянути можливість обмеження або скасування святкових ярмарків та інших масових заходів, розвантажити громадський транспорт, а різдвяні служби перенести на відкрите повітря.

На гірськолижних курортах рекомендують виключити скупчення людей у закритих приміщеннях.