У Данії буде повний локдаун на різдвяні та новорічні свята

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила 16 грудня, що в країні буде запроваджено жорсткі обмеження на Різдво та Новий рік, щоб зупинити поширення епідемії коронавірусу.

Вона наголосила, що система охорони здоров’я країни перебуває під сильним тиском і діяти потрібно негайно.

З 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, окрім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки.

Учнів, які ще продовжують навчання, відправлять додому з понеділка.

Фредеріксен наголосила, що, за очікуваннями влади, найближчі місяці будуть найважчими за час пандемії.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 16 грудня у Данії виявили понад 120 тисяч інфікованих коронавірусом. Померли 975 людей, одужали – більш ніж 84 тисячі. Протягом останньої доби у країни підтвердили рекордні 3 692 нових випадки COVID-19, і влада очікує, що ситуація погіршиться.