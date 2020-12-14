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15 грудня 2020, Київ 00:53
Новини | Коронавірус

У Нідерландах запроваджують локдаун на 5 тижнів

Рютте оголосив про запровадження локдауну у Нідерландах

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну на п’ять тижнів – з 15 грудня до 19 січня. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень прямо перед Різдвом», – наголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Відповідно до рішення уряду, з вівторка всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи – до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.

Влада рекомендує жителям залишатися вдома. Заборонено збиратися у групи понад дві особи, в тому числі і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Нідерландах станом на 14 грудня виявили понад 632 тисячі інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 більш ніж 10 тисяч людей.

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