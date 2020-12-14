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14 грудня 2020, Київ 20:24
Новини | Коронавірус

У Лондоні максимально посилять карантинні обмеження

У Лондоні з 16 грудня карантинні посилення будуть посилені до максимального рівня (Тier 3). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок.

За його словами, обмеження також посилять у частинах Ессексу та Гартфордширу.

Генкок зазначили, що у країні виявили, новий «варіант коронавірусу», з чим може бути пов’язане його швидше розповсюдження на півдні Англії.

Нові обмеження у столиці передбачають закриття пабів та ресторанів, окрім доставки на обслуговування на винос.

На стадіонах заборонять присутність глядачів, а розважальні заклади мають залишатися закритими.

Міністр наголосив, що заходів потрібно вжити негайно, щоб уповільнити різке зростання кількості інфікованих.

Велика Британія розпочала масову вакцинацію проти COVID (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Велика Британія розпочала масову вакцинацію проти COVID (фотогалерея)

Британія, одна з країн, яка найбільше постраждала від коронавірусу, розпочала кампанію вакцинації 8 грудня, що стало ключовим кроком на шляху до остаточного припинення пандемії

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Британії станом на 14 грудня виявили 1,8 мільйона інфікованих коронавірусом. Померли понад 64 тисячі пацієнтів.

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