У Лондоні максимально посилять карантинні обмеження

У Лондоні з 16 грудня карантинні посилення будуть посилені до максимального рівня (Тier 3). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок.

За його словами, обмеження також посилять у частинах Ессексу та Гартфордширу.

Генкок зазначили, що у країні виявили, новий «варіант коронавірусу», з чим може бути пов’язане його швидше розповсюдження на півдні Англії.

Нові обмеження у столиці передбачають закриття пабів та ресторанів, окрім доставки на обслуговування на винос.

На стадіонах заборонять присутність глядачів, а розважальні заклади мають залишатися закритими.

Міністр наголосив, що заходів потрібно вжити негайно, щоб уповільнити різке зростання кількості інфікованих.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Британії станом на 14 грудня виявили 1,8 мільйона інфікованих коронавірусом. Померли понад 64 тисячі пацієнтів.