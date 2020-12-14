У США почалася кампанія по вакцинації від COVID-19

У США 14 грудня почалася кампанія вакцинації від COVID-19. Першою пацієнткою, якій зробили щеплення, стала медсестра відділення інтенсивної терапії в Нью-Йорку.

Мільйони доз вакцини Pfizer / BioNTech доставляють у медичні центри в різних штатах США. Очікується, що в понеділок, перший день загальнонаціональної кампанії, вакцина надійде у 150 госпіталів США.

Ця програма розрахована на вакцинацію 100 мільйонів американців до квітня 2021 року.

Кількість жителів США, які померли від коронавірусу, до теперішнього часу наблизилася до 300 тисяч. Цей показник значно перевищує статистику будь-якої іншої країни світу. Швидке зростання захворюваності у США фіксують з листопада. Наразі 109 тисяч пацієнтів госпіталізовану у США з COVID-19.