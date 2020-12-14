Уряд виділив з бюджету ще 6 мільярдів гривень до Фонду боротьби з COVID-19

Кабінет міністрів шляхом перерозподілу бюджету збільшив обсяг Фонду боротьби з COVID-19 на 6 мільярдів гривень – про це повідомило Міністертво фінансів за результатами урядового засідання 14 грудня.

«Кабінет Міністрів України... перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень», – йдеться в заяві.

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Це рішення уряд ухвалив для «запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19». Кошти виділили за рахунок економії видатків бюджету до кінця 2020 року.

При цьому станом на 10 грудня з Фонду виділили 66 мільярдів гривень, касові видатки становлять 45,5 мільярдів.

На початку червня 2020 року стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.

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18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на початку вересня.