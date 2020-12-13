Локдаун можуть запровадити раніше, якщо на добу буде 32-35 тисяч хворих – Немчінов

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в разі стрімкого зростання кількості хворих на COVID-19 уряд може запровадити жорсткий карантин раніше, ніж запланували. Про це Немчінов сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції», – сказав він.

Міністр також додав, що уряд збільшує фонд лікарняних ліжок. «МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі – на 75 тисяч», – сказав урядовець.

За останню добу в Україні, за даними МОЗ, виявили 9 176 нових випадків COVID-19.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.