«Локдаун ресторанного бізнесу» – український підприємець про наслідки нового карантину

«Настоящее время»

Уряд України визначився із датами нового локдауну: із 8 до 24 січня будуть зачинені для відвідування усі ресторани, навчальні та розважальні заклади.

До цього кілька тижнів в Україні діяв «карантин вихідного дня» – низка закладів (за винятком продовольчих магазинів тощо) припиняли роботу на вікенд.

Про те, що тепер очікує ресторанний бізнес, телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів один із найвідоміших українських рестораторів, власник кількох десятків закладів Дмитро Борисов.

– У мене питання стосовно «карантину вихідного дня», який був минулого місяця. Чи багато втратили?

Втратили багато, оскільки на вихідні дні припадає основна виручка – 60–70%

– Звичайно, втратили багато, оскільки на вихідні дні, як гості ресторанів ви це знаєте, припадає основна виручка – 60–70% нашого виторгу на тиждень. Вам як гостям комфортно ходити в суботу, в неділю, іноді в п’ятницю в кафе, бари і ресторани. А в будні дні відвідуваність істотно менша, тому, звичайно, ми дуже сильно постраждали.

– Як ви вважаєте, в грудні вдасться надолужити ті втрати, які були в листопаді?

Це не про відновлення, це не про заробіток – це про підтримку цього напівмертвого стану галузі кафе, барів і ресторанів

– Ми дуже на це сподіваємося. Але навряд чи, тому що в цілому щонайменше на 50% вже впала відвідуваність закладів, тому що половина людей через ці постійні інформаційні вкидання в ЗМІ урядом просто боїться ходити в заклади. Ми і так останні вісім місяців на межі виживання. Це не про відновлення, це не про заробіток – це про підтримку цього напівмертвого стану галузі кафе, барів і ресторанів в цілому.

– Міністр культури України Олександр Ткаченко перед попередніми вихідними закликав усіх українців масово йти в торговельні центри, в театри, в ресторани. Ви помітили, чи був масовий наплив клієнтів під час минулих вихідних?

– Дивіться, масовості ми не можемо помітити, тому що скільки у нас стільців у закладі стоїть – сто, наприклад, – стільки гостей ми і можемо прийняти. А з огляду на обмеження із соціальної дистанції, посадка і так скорочена на 30-40%. Тому масово, не масово, але більше, ніж стільців, ми прийняти гостей не можемо. Відповідно, спостерігаємо якусь відвідуваність, яка дозволяє хоч якісь гроші заплатити за оренду, за продукти, якісь заробітні плати. Але це взагалі не про заробіток, звичайно ж.

– А як ви оцінюєте дати наступного карантину – із 8 до 24 січня? Чи будуть вони менш болючі для ресторанного бізнесу, ніж будь-які інші дати?

Вже давно час цей карантинний локдаун називати «карантинним локдауном ресторанного бізнесу і бізнесу розваг»

– Ні, це продовження вбивання галузі, тому що уряд маніпулює термінами, маніпулює інформацією. Про жоден тотальний локдаун не йдеться, тому що транспорт як працював, так і працюватиме, магазини як працювали, так і працюватимуть. Вже давно час цей карантинний локдаун називати «карантинним локдауном ресторанного бізнесу і бізнесу розваг», бо ніякого тотального локдауну фактично немає, а страждає вибірково тільки наша галузь, хоча ми не розуміємо, чому так.

– Я так розумію, що достукатися до уряду у вас немає сил?

– Ні, ми якимось чином спілкуємося за допомогою онлайн-зустрічей, але жодного значущого результату так і не було.

– А що відомо стосовно допомоги з боку держави? Чи зверталися ви за цією допомогою? Чи є сенс?

Ми нічого не просимо, крім як дати можливість працювати і заробляти гроші на хліб з молоком

– Сенсу немає. Держава [у нас] небагата, ми розуміємо, з іншого боку, в якому зараз стані перебуває уряд. Бізнес – це ж проста історія. Нам не потрібна ніяка допомога, ми нічого ніколи не просимо у держави, крім як: «Дайте нам просто можливість працювати». Хоча це вперше в житті, коли нас адміністративно зачиняють і наше конституційне право на працю просто обмежують, причому вибірково: одним дозволено працювати, а нам чомусь ні. Тому ми нічого не просимо, крім як відстати від нас і дати можливість працювати і заробляти гроші на хліб з молоком.

В Україні минулої доби, 10 грудня, виявили 13 514 нових випадків COVID-19, одужали 15 327 осіб, шпиталізували 2 846 пацієнтів, померли 285 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 872 228 людей, одужали – 480 348, померли – 14 755.