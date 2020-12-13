В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 12 грудня, виявили 9 176 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 494 дитини і 313 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 2 969 людей, 156 людей померли. 7 653 особи одужали. Було зроблено 41 489 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 125), Київській (740) та Дніпропетровській (709) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 894 тисяча людей, більш ніж 501 тисяча одужали, померли – 15 154 людини.

У світі, станом на 13 грудня, виявили понад 71,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли більш ніж 1,6 мільйона людей, одужали майже 47 мільйонів.