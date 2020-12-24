Сербія починає вакцинацію проти COVID-19

Сербія 24 грудня почне вакцинацію населення від COVID-19 вакциною, розробленою компаніями Pfizer та BioNTech.

Очікується, що прем’єр-міністр Ана Брнабіч стане однією з перших, кому зроблять щеплення, щоб зміцнити довіру до препарату у населення.

22 грудня Сербія отримала першу партію з майже 5000 доз вакцини.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що першими щеплення зроблять мешканцям будинків для людей похилого віку. «Важливо захистити цих людей... понад 80 відсотків людей, які померли від цього жахливого вірусу, – це люди похилого віку, і вони піддаються найбільшому ризику», – наголосив Вучич.

Очільник міністерства охорони здоров’я Сербії Мирсад Джерлек заявив Радіо Свобода, що у процесі надходження нових доз вакцини у найближчі тижні почнуть вакцинувати медпрацівників. За його словами, щомісяця необхідно ввозити близько 80 тисяч доз вакцини, щоб вакцинувати близько 40 тисяч людей, адже щеплення треба робити двічі протягом кількох тижнів.

Сербія також планує використовувати російську вакцину «Спутнік V» та китайську виробництва Sinopharm, щоб вакцинувати 7 мільйонів населення. «Ми очікуємо, що ці дві вакцини будуть доставлені в Сербію дуже скоро», – сказав Джерлек.

У Сербії від Covid-19 станом на 24 грудня померли 2800 чоловік, а понад 300 тисяч людей були інфіковані.

Вакцину Pfizer / BioNTech вже використовують у США, Великій Британії, Канаді та Ізраїлі. 21 грудня її схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).