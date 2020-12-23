Ще один новий штам COVID-19 виявили в Малайзії

Малайзійські медики виявили новий штам коронавірусу, заявив 23 грудня міністр охорони здоров’я Малайзії Нур Хішам Абдулла, повідомляє видання New Straits Times. Мутація, яку назвали A701V, була знайдена в результаті дослідження зразків зі штату Сабах. Фахівці наразі вивчають вплив цього різновиду, його ефективність і агресивність.

Ця новина надійшла слідом за виявленням у Великій Британії іншої модифікації коронавірусу, яка виявилася майже вдвічі більш заразною порівняно з первісним варіантом.

Міністр пообіцяв прискорену реєстрацію закуплених вакцин. Для звичайних лікарських засобів відповідний термін становить від трьох до чотирьох місяців, проте для препаратів проти COVID-19 ці терміни будуть меншими за 90 діб.

Раніше аналогічним шляхом пішло Європейське агентство лікарських засобів, яке сертифікувало в прискореному порядку вакцину, розроблену німецькою компанією BioNTech і американською Pfizer. Наступного дня її схвалила Єврокомісія.

Ефективність препарату сягає 95 відсотків у цілому і 100 відсотків проти летальних випадків. Вакцина вже почала застосовуватися в кількох європейських країнах та інших регіонах світу – США, Канаді, Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці. Згідно з попередніми даними, ця вакцина від Pfizer дієва в тому числі проти «британського» штаму.