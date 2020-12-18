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18 грудня 2020, Київ 19:23
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Масове тестування на COVID-19 та новий локдаун у Чехії (відео)

Масове тестування на COVID-19 та новий локдаун у Чехії (відео)
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Масове тестування на COVID-19 та новий локдаун у Чехії (відео)

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Новий локдаун та масове тестування на коронавірус – Чехія знову закриває ресторани та фітнес-центри після кількох тижнів роботи. Причина – чергове зростання кількості нових випадків коронавірусного захворювання на день. До 25 грудня, коли відзначають Різдво за григоріанським календарем, вирішили провести ще й масове тестування на COVID-19. Як житиме Чехія в останні тижні 2020 року та чи вдасться там, а також й іншим країнам ЄС відсвяткувати Різдво, як це робили раніше?

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