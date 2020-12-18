Новий локдаун та масове тестування на коронавірус – Чехія знову закриває ресторани та фітнес-центри після кількох тижнів роботи. Причина – чергове зростання кількості нових випадків коронавірусного захворювання на день. До 25 грудня, коли відзначають Різдво за григоріанським календарем, вирішили провести ще й масове тестування на COVID-19. Як житиме Чехія в останні тижні 2020 року та чи вдасться там, а також й іншим країнам ЄС відсвяткувати Різдво, як це робили раніше?