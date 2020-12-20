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20 грудня 2020, Київ 16:56
Новини | Коронавірус

Бельгія та Нідерланди тимчасово скасували прийом авіарейсів із Лондона

Різдвяна ялинка в центрі Брюсселя

Нідерланди та Бельгія припинили приймати авіарейси з Великої Британії. Також перерване залізничне сполучення між Бельгією та туманним Альбіоном. Ці короткострокові заходи набрали чинності в неділю, 20 грудня, в зв’язку зі зміною до четвертого рівня обмежувальних заходів на південному сході Англії та в Лондоні.

Аналогічні заходи розглядає також влада Німеччини.

Британський прем’єр Борис Джонсон 19 грудня скасував заплановане раніше послаблення обмежувальних заходів у Лондоні та на значній території південно-східної Англії, де швидко поширюється новий штам коронавірусу.

Медики стверджують, що, попри швидкість поширення захворювання, воно, ймовірно, не становить значної небезпеки для життя людини і не вплине на заходи з вакцинації від COVID-19.

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