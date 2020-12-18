НСЗУ виплатила закладам, які лікують хворих із COVID-19, 11,4 мільярда гривень

З початку епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 Національна служба здоров’я України виплатила понад 11 мільярдів гривень медичним закладам, це надають допомогу пацієнтам із цим захворюванням. Про це служба повідомила 18 грудня.

«Загалом за допомогу пацієнтам з COVID-19 та підозрою на нього з квітня цього року НСЗУ виплатила 11,4 мільярда гривень. Зокрема, 456 закладів, які лікують пацієнтів у стаціонарі, отримали понад 7 мільярдів гривень, 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 4 мільярда гривень, у 940 медичних закладах створено мобільні бригади, які беруть матеріал для тестування. За цю послугу НСЗУ виплатила їм 317 мільйонів гривень», – повідомляє установа.

В службі оцінюють витрати на одного пацієнта від 500 гривень на день (якщо перебіг хвороби легкий) до понад 5 тисяч (в умовах інтенсивної терапії). НСЗУ наголошує, що йдеться про середньозважені тарифи.

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«Якщо з пацієнта вимагають гроші чи просять оплатити ліки, що включено до протоколу лікування – це неправомірно. І є підставою звернутися з офіційною скаргою на сайт НСЗУ або за телефоном контакт-центру 16-77», – повідомляють у службі.

До безпоплатного пакету послуг, уточнюють в органі, входять тестування на коронавірус, лабораторні та інструментальні дослідження, медична допомога, киснева підтримка, інтенсивна терапія, підключення до апарату штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації, ліки та знеболення, консультації лікарів інших спеціальностей.

За оцінками Нацслужби, кількість пацієнтів, які потребували госпіталізації, зросла на 25% порівняно з жовтнем.

Станом на 18 листопада за весь час пандемії в Україні захворіли 944 381 людина, одужали – 561 222, померли – 16 256.