В Україні виявили 12 630 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 2 904 людини, одужали 12 866 осіб, 260 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.

За добу здійснили 68 759 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419.

За весь час пандемії в Україні захворіли 944 381 людина, одужали – 561 222, померли – 16 256.