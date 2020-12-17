У МОЗ хочуть вакцинувати від COVID-19 мешканців окупованих територій

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доручив включити до Національного плану вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 жителів тимчасово окупованих територіях. Про це пресслужба МОЗ повідомила за результатами брифінгу Степанова 17 грудня.

«Вчора я поставив завдання внести відповідні зміни до Національного плану та передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Це дуже важливо, щоб ми забезпечили доступ до вакцин усіх українців», – цитують у МОЗ голову відомства.

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Він не уточнив, як саме міністерство планує організувати вакцинацію людей, які проживають на непідконтрольних уряду територіях України.

Степанов також зазначив, що МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробляє єдину електронну платформу, на якій зможуть зареєструватися охочі отримати щеплення.

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У МОЗ очікують, що Національний план вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 буде затверджений до кінця поточного тижня.