Американський регулятор ліків визнав безпечною вакцину Moderna

Вакцина від коронавирусной інфекції COVID-19, розроблена американською компанією Moderna, безпечна і ефективна на 94,5%, йдеться у висновках американської Адміністрації харчів та ліків (FDA).

«Наразі триває третя фаза рандомізованого та плацебо-контрольованого дослідження застосування mRNA-1273 на близько 30 тисячах учасників, щоб оцінити безпечність та ефективність вакцини. Попередній проміжий аналіз ефективності щодо 27 817 учасників з використанням даних, зібраних до 7 листопада 2020 року, показав ефективність вакцини на 94,5%», – йдеться в документі.

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Також, згідно зі звітом, FDA не виявила суттєвих причин сумніватися в безпечності вакцини. Втім, на основі наразі заявних даних регулятор не робить остаточних висновків про безпечність вакцини для дітей до 18 років, вагітних, матерів під час грудного вигодовування та людей з імунною недостатністю.

Схвалення регулятора означає, що препарат Moderna може стати другою дозволеною вакциною від коронавірусу SARS-CoV-2 у Сполучених Штатах, після того як раніше управління схвалило застосування вакцини компаній Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

14 грудня у США почалася кампанія вакцинації від COVID-19 спільною вакциною компаній Pfizer та BioNTech.