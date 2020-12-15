Степанов назвав, кого із груп ризику вакцинуватимуть безкоштовно

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що із груп ризику безкоштовно від COVID-19 провакцинують близько 21 мільйона людей.

«Ми вважаємо, що насамперед необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, що перебувають в інтернатах, будинках для людей літнього віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей віком від 60 років, людей із супутніми захворюваннями», – сказав Степанов.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я вже розробило чіткий план вакцинації щодо груп людей, вакцинацію яких необхідно провести державним коштом.

Днями заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала від COVAX (Фонду глобального доступу до вакцин проти COVID-19) офіційне схвалення її запиту на отримання вакцини від COVID-19. За його словами, це означає, що Україна «вже на 100%» отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.

Україна є одним із приблизно 190 учасників міжнародної ініціативи COVAX, що має на меті забезпечити доступ до вакцин, тестів та інших засобів проти COVID-19 усім країнам незалежно від їхнього багатства.

Отримати перші поставки вакцин очікують уже на початку 2021 року.

Цього вистачить приблизно на 20 відсотків населення України, тому уряд також планує комерційні закупівлі за кошти держбюджету. Як заявляли в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, на це передбачені кошти на суму понад 15 мільярдів гривень.