В Україні виявили 8 416 нових випадів COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби, 14 грудня, виявили 8 416 нових випадів COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 479 осіб; летальних випадків – 233; одужали – 16 159 осіб», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

За даними МОЗ, здійснено тестувань за добу – 55 856. За весь час пандемії в Україні проведено 5 084 649 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 909 082 людини, померли – 15 480, одужали – 522 868.