«Відділення зачинене, їй гірше не буде, йдіть додому». Чому у Криму померла дворічна Аміна Османова?

У Судаку померла дворічна дівчинка Аміна Османова. Батьки переконані, що лікарі не надали їхній донці необхідну допомогу. Дитині поставили діагноз «ГРВІ, ацетонемічний стан». Дитина померла буквально за день. Судмедексперти вже назвали попередню причину смерті, а матері розповіли, що у дитини вже не було лівої легені. Порушена кримінальна справа за статтею «неналежне виконання професійних обов'язків».

Шосте листопада Ельзара Османова пам’ятає похвилинно. За день до цього возила дворічну доньку Аміну до педіатра в своєму селі Дачне. У дитини була невелика температура, трохи запалене горло. Дівчинка скаржилася на часті позиви до вбиральні. Вдома почали давати прописаний антибіотик, на ранок поїхали з аналізами до Судацької лікарні. Вдень Ельзара отримала результати аналізів, відправила усім знайомим медичиним працівникам.

Ввечері Аміну почало нудити і родина поїхала в приймальне відділення Судацької лікарні. Оглядав дитину черговий лікар.

Відділення зачинене, їй гірше не буде, йдіть додому, відпоюйте

«Педіатра вони не викликали, в шпиталізації вони відмовили нам. Мені сказали, що лікарня зачинена, відділення зачинене. Зробили протиблювотний укол: церукпал з но-шпою. Я кажу: «А якщо їй буде ставати гірше?». «Відділення зачинене, їй гірше не буде, йдіть додому, відпоюйте», – розповідає мама Аміни.

Ельзара каже, що доньці навіть не виміряли рівень кисню в крові. Вона просила лікаря звернути увагу на дивне дихання дитини.

Сатурацію не поміряли, тиск не поміряли

«Кажу: «У мене таке враження, що в неї щось стоїть». Він послухав її, подивився горло. Навіть це їх не зачепило, що давайте зробимо рентген. Сатурацію не поміряли, тиск не поміряли», – підкреслює Ельзара.

Зі слів матері, тільки-но повернулися додому, як Аміні стало гірше. Почалося ще сильніше блювання, родина одразу поїхала назад, до лікарні.

«Відкрилось блювання, ось ці оченята... Я так перелякалась. Фельдшер каже: «Ну, ось, вона назад повернулась. А куди мені йти?! Куди мені звертатися?!», – обурюється Ельзара реакцією лікаря.

В другий приїзд Аміну оглянув ще й хірург. Тільки після цього викликали педіатра. На нього чекали більше сорока хвилин, потім довго заповнювали папери. Крапельницю Аміні ніхто поставити не зміг – не зуміли знайти вену. Врешті їх відвели у відділення педіатрії.

Я подивилася в її очі, в неї світло-сірі оченята, вони в неї різко стали коричневого кольору

«Вона просила то пити, то додому, то до тата. І в якийсь момент я встала, я її хотіла зігріти, оскільки в неї вже ручки та ніжки такі холодні-холодні були. Я подивилася в її очі, в неї світло-сірі оченята, вони в неї різко стали коричневого кольору. Я стала кричати: «Допоможіть, допоможіть, їй погано!». Медсестра каже: «Побігли донизу, в реанімацію», – зі сльозами розповідає Ельзара про ті трагічні хвилини.

Від чого померла Аміна?

В реанімацію маму і Аміну не пустили, оскільки там були хворі на коронавірус. Реанімаційні заходи робили в процедурному кабінеті. Ельзара вибігла в палату за телефоном, намагалась дзвонити, куди могла, щоб викликати санавіацію. Але Аміна померла. Як встановила судмедекспертиза, від токсичного шоку через неуточнену пневмонію.

«Чекаємо результати гістологічного висновку. Нам слідчі навіть тут не дали... Ми хотіли, щоб розтин був зроблений незалежним судмедекспертом в Сімферополі або в Севастополі... Дитина хворіла, але дитина ходила, просилася додому, вона розмовляла до останнього, розумієте?», – пояснює Ельзара.

Токсикологічний шок розвивався 30 хвилин, а неуточнена пневмонія в дитини була п’ять діб

У висновку судмедексперта означено, що токсикологічний шок розвивався 30 хвилин, а неуточнена пневмонія в дитини була п’ять діб. Ельзара не бачила, що робили лікарі в останні хвилини життя доньки, але не вірить, що вони намагались її реанімувати.

«Вийшли два лікаря. Вони навіть не сказали що, «ось, ми там рятували, ми намагались». Вони сказали: «ну, ви молоді ще, тримайтеся». Могли лікарі, поставивши діагноз «ГРВІ, ацетонемічний стан» і нічого не зробивши, не помірявши ані сатурацію, ані тиск, не зробивши рентген, ніяких додаткових обстежень, нічого – могли ці лікарі якісь реанімаційні дії проводити?», – каже мама Аміни.

Ельзара розповідає, що за даними судмедекспертизи, лівої легені в дитини вже не було. Вона не розуміє, як три лікаря могли не почути, що ця легеня взагалі не працює.

Була уражена легеня, але ніхто з трьох лікарів про це не сказав

«Була уражена легеня, але ніхто з трьох лікарів про це не сказав. Я не лікар, ми навряд чи почуємо, побачимо щось. В усякому разі, в двадцять першому столітті, коли є рентген, УЗД-апарат, є всілякі аналізи, які можна здати, вони нічого не зробили, вони нічим не допомогли. Куди дивиться керівництво лікарні, глава адміністрації Судака, глава республіки Крим, куди? Адже це не перший випадок за участі цих же лікарів. Мені стали писати люди, що були такі випадки за участі цих же лікарів. Це просто недбалість лікарів. Вони забули, для чого вони там сидять. До пандемії було те же саме», – вважає Ельзара Османова.

За інформацією адвоката родини, Маммета Мамбетова, відкрито кримінальну справу за статтею «неналежне виконання професійних обов’язків».

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом смерті дворічної Аміни Османової

«Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом смерті дворічної Аміни Османової у відділенні приймального покою Судацької міської лікарні по ст. 109 ч. 2 КК РФ (Заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків). В ході слідчих дій, що проходили 1 грудня в місті Судак, мене і мого довірителя, Османову Ельзару Ернесовну, ознайомили з постановою про порушення кримінальної справи, постановою про визнання її потерпілою і низкою інших постанов про призначення різних судово-медичних експертиз, а також було проведено допит», – написав адвокат Маммет Мамбетов на своїй сторінці в мережі Facebook.

Крим.Реалії звернулися із запитом в так званий «Слідчий комітет Росії в Криму» з питаннями про те, які експертизи проводяться і чи висунуті комусь підозри у справі. На момент виходу матеріалу відповіді редакція не отримала.

Лікарі та адміністрація лікарні смерть Аміни Османової не коментують.

Підконтрольне Росії міністерство охорони здоров’я Криму проводить внутрішню перевірку, щоб встановити, чи є провина медиків в смерті Аміни.

З повною відповідальністю заявляю: ніхто нікого прикривати не буде

«З повною відповідальністю заявляю: ніхто нікого прикривати не буде. В лікарняній практиці немає місця недбальству та неуважному поводження з пацієнтами. Висловлюю впевненість, що слідчі спільно з судмедекспертами відпрацюють професійно та об’єктивно встановлять, чи була в даному випадку провина медпрацівників», – заявив на свої сторінці в мережі Facebook Олександр Остапенко, підконтрольний Росії міністр охорони здоров’я Криму.

Крим.Реалії направили запит в контрольоване Росією «міністерство». В тому числі зі запитаннями про результати внутрішньої перевірки і про те, чи працювало педіатричне відділення на момент смерті Аміни Османової. Відповіді поки що не отримано. Пресслужба «міністерства» повідомила агенції «Крыминформ», що педіатричне відділення в Судацькій лікарні функціонує, там є 15 ліжкомісць, один лікар (він працює на 1,25 ставки), середній та молодший медичний персонал.