Чи готова Україна до масової вакцинації від COVID-19?

Уряд має два з половиною тижні, щоб затвердити національний план масової вакцинації від COVID-19 і в подальшому ефективно його реалізувати. Про це заявила одна з розробників цих заходів народний депутат від партії «Голос», член парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина. Чи готова держава і українці до щеплення від коронавірусу? Яке спеціальне обладнання для зберігання вакцин має Україна і яким чином їх планується транспортувати в регіони?

Україна безкоштовно отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, після того як Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) схвалив її заявку. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко і додав, що цієї кількості вистачить на 4 мільйона людей, оскільки щеплення відбуватиметься в два етапи.

Крім цього, у проєкті бюджету на наступний рік передбачено понад 2 мільярди гривень на придбання додаткових доз вакцини.

Безкоштовну вакцину в першу чергу отримають пріоритетні групи, а таких, за підрахунками члена парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольги Стефанишиної, як мінімум, 20 мільйонів осіб.

Чи готова держава?

За її словами, отримати вакцину – це пів справи, важливо також розробити детальний план, як відбуватиметься масове щеплення. Для цього, зокрема, потрібно провести перевірку необхідного обладнання для зберігання і перевезення вакцин, розгорнути стаціонарні пункти для проведення щеплення, а також організувати мобільні бригади. Крім цього, необхідно оцінити можливості медичних працівників, а в разі потреби залучати до вакцинації волонтерів.

Як зауважує Ольга Стефанишина, необхідно також призначити відповідальних осіб на рівні уряду і на місцях, щоб забезпечити прозорість та ефективність проведення щеплень.

В першу чергу, це зниження смертності від COVID-19. Якщо ми цього не зробимо, то, за нашими підрахунками, 700 тисяч українців можуть померти внаслідок того, що перехворіють на коронавірус

«Чого ми хочемо досягти? В першу чергу, це зниження смертності від COVID-19. Якщо ми цього не зробимо, то, за нашими підрахунками, 700 тисяч українців можуть померти внаслідок того, що вони перехворіють на коронавірус.

Якщо говорити про управління, я вважаю, що це один із найважливіших кроків, які нині має зробити уряд. Ми маємо фокусуватися на координації співпраці на національному і місцевому рівнях. Без цього у нас нічого не вийде.

Хочу навести приклад Великої Британії, яка призначила спеціального міністра з питань вакцинації. Нам треба зробити те саме і призначити особу на рівні уряду, на рівні МОЗ, яка буде відповідати за цю масштабну програму», – розповіла Ольга Стефанишина.

Успіх будь-якої кампанії з вакцинації залежить від трьох чинників: питання безпеки препарату, чітка логістика і, власне, сам перебіг вакцинації, вважає старший викладач Школи охорони здоров’я НАУКМА Володимир Курпіта.

Необхідно мати інформацію, що вакцина є безпечною

«Необхідно мати інформацію, що вакцина є безпечною. Це те, що найбільше цікавить людей. Ті дані, які ми отримуємо з України і з європейських країн, говорять про те, що люди бояться вакцинуватися. Вони не розуміють, як діє вакцина і для чого її застосовувати. Ще важливо забезпечити постачання вакцин до центрального і регіонального складів, а також, хто і як буде проводити саму вакцинацію», – наголосив Володимир Курпіта.

Як розповів в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ Олександр Заїка, поки невідомо, яка саме вакцина надійде в Україну, і зараз у міністерстві готують сценарії під різні вакцини – якими траншами вони будуть надходити, в якій кількості.

Наразі Україна готова прийняти вакцини, які зберігаються при температурі +6+8 градусів, на всіх рівнях – національному, обласному і районному. Щоправда, він не уточнив, яка кількість такого обладнання є в державі.

Чи готові люди?

Вакцини не можна вважати ані хорошими, ані поганими чи шкідливими для людського організму, стверджує молекулярний біолог Ірина Якутенко. Як розповідала вона в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», вакцини врятували мільйони життів, завдяки їм людству вдалося приборкати такі хвороби, як віспа чи коклюш.

Експерти вважають, що у суспільстві необхідно проводити роз'яснювальну роботу, оскільки недостатня поінформованість породжує страхи і недовіру до вакцинації. З цією думкою погоджується і сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська. Себе вона вважає однією з тих своїх колег-лікарів, які спираються у своїй роботі на доказову медицину.

Маємо інформаційну кампанію з російських джерел, в якій 90% ботів пишуть антивакцинальні пости у соціальних мережах. Це елемент гібридної війни проти України

Беручи до уваги те, що розробка і дослідження вакцини від коронавірусу відбувається у прискореному темпі, відтак вакцина ще недостатньо вивчена, Дарина Дмитрієвська вважає, що якби вакцина мала виражені побічні ефекти, її просто б не випустили на ринок. Лікарі не виключають віддалені наслідки вакцинації, які можуть проявитися пізніше, але вони є меншими у порівнянні зі смертельними ризиками, які несе коронавірус.

Упереджене ставлення людей до вакцинації (не лише від COVID, але й від інших інфекційних захворювань) лікарка пояснює потужною інформаційною кампанією, яка ведеться в Україні з боку Росії.

«Проблема в тому, що у нас і з приводу досліджених вакцин, які вже існують 20-30 років, у людей є міфи і народні вірування. Маємо абсолютно чітко виражену інформаційну кампанію з російських джерел, в якій 90% ботів пишуть антивакцинальні пости у соціальних мережах. Ми це точно знаємо, що це елемент гібридної війни проти України», – зауважила Дарина Дмитрієвська.

За даними опитування, яке наприкінці листопада провела соціологічна група «Рейтинг», 40 відсотків українців не хочуть робити щеплення від COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, 55% висловили думку, що їм важко відповісти.

У випадку, якщо за вакцину доведеться заплатити, то вже 57% респондентів відмовляться від щеплення.

Прикметно, що прихильників безкоштовного щеплення від COVID-19 більше серед людей старшого віку, а також мешканців сіл, а платну вакцинацію підтримують, в основному, молодь і жителі Києва.