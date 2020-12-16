Побічні ефекти вакцини від COVID-19: що про це відомо

Деякі країни вже розпочали масову вакцинацію від COVID-19. Багатьох людей цікавлять можливі побічні ефекти і те, наскільки вони серйозні.

Чи бувають побічні ефекти?

У вас можуть бути деякі побічні ефекти, які є нормальними ознаками того, що ваше тіло будує захист



Так. «Щеплення від COVID-19 допоможе захистити вас від зараження COVID-19. У вас можуть бути деякі побічні ефекти, які є нормальними ознаками того, що ваше тіло будує захист. Ці побічні ефекти можуть вплинути на вашу здатність робити щоденні справи, але вони повинні зникнути через кілька днів», – йдеться на сайті американських Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC).

Є кілька вакцин-кандидатів, але наразі найбільше інформації доступно про Pfizer-BioNTech і Moderna. США стали шостою країною, яка схвалила вакцину Pfizer-BioNTech після Великої Британії, Канади, Бахрейна, Саудівської Аравії та Мексики. Вакцини визнали безпечними.

Які саме побічні ефекти?

«Найпоширенішими побічними ефектами, які зазвичай тривали кілька днів, були: біль у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах, озноб, біль у суглобах та лихоманка. Слід зазначити, що більше людей відчували ці побічні ефекти після другої дози вакцини, ніж після першої дози», – йдеться на сайті американської Адміністрації харчів та ліків (FDA) про вакцину від Pfizer-BioNTech.

«Більшість людей уникнуть «важких» побічних ефектів, які визначаються як такі, що перешкоджають повсякденній діяльності. Менше ніж у 2% реципієнтів вакцин Pfizer та Moderna розвинулася висока температура від 39°C до 40°C», – йдеться в журналі Science.

Це нормально?

«У більшості випадків дискомфорт від температури або болю є нормальним явищем», – пояснює CDC. Окремо додає: «Потрібен час, щоб ваше тіло набуло захисту після будь-якої вакцинації».

Більшість вакцин мають певний ступінь незначних побічних ефектів

Вільям Мосс, виконавчий директор Міжнародного центру доступу до вакцин при Школі громадської охорони здоров'я Блумберг Джонса Гопкінса, сказав виданню HuffPost, що «короткострокові побічні ефекти, які деякі люди відчували під час випробувань вакцини, відповідають тому, що зазвичай спостерігається й після звичайної вакцинації, і ці проблеми з'явилися лише у приблизно 5–15% учасників».

«Більшість вакцин мають певний ступінь незначних побічних ефектів. По суті, це імунна та запальна реакція організму на вакцину, що й має відбутися», – цитує видання HuffPost Івонна Мальдонадо, дитячого інфекційного епідеміолога зі Стенфордського університету.

Розуміння довгострокових побічних ефектів вимагатиме додаткових спостережень у найближчі місяці, зауважують експерти.

А як щодо алергічних реакцій?

Із початком масової вакцинації у Британії світом розлетілася новина про гостру алергічну реакцію на вакцину Pfizer та BioNTech у двох працівників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) – це була реакція на щеплення новою вакциною від коронавірусу від Pfizer та BioNTech. Однак обидва працівники мають історію серйозних алергічних реакцій. Як повідомляє BBC, вони навіть носили з собою спеціальний шприц з адреналіном.

Різні вакцини, не тільки від коронавірусу, дійсно можуть викликати алергічну реакцію, але рідко. Тобто алергія сама по собі не є чимось несподіваним, кажуть експерти. Британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення поки порадило відмовитися від щеплення Pfizer/BioNTech тим, хто має серйозні алергічні реакції на медичні препарати або їжу.

Чи можна захворіти від вакцини?

Вакцини не призводять до захворювання, а тренують імунну систему реципієнта боротися із вірусом. Певні незначні побічні реакції, такі, як м’язові болі, не означають, що людина захворіла на коронавірус.

Pfizer та BioNTech «випробували чотири версії своєї вакцини та обрали ту, яка викликала найменше випадків легких та середніх побічних ефектів, таких, як лихоманка та втома», – йдеться у статті The New York Times.

Наприклад, вакцина від коронавірусної інфекції COVID-19, розроблена американською компанією Moderna, безпечна і ефективна на 94,5%, йдеться у висновках американської Адміністрації харчів та ліків (FDA). FDA не виявила суттєвих причин сумніватися у безпечності вакцини. Втім, на основі наразі заявлених даних регулятор не робить остаточних висновків про безпечність вакцини для дітей до 18 років, вагітних, матерів під час грудного вигодовування та людей з імунною недостатністю.

Міністерство охорони здоров’я України розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року. Як повідомив 16 грудня під час онлайн-брифінгу міністр Максим Степанов, МОЗ веде для цього переговори з компаніями-виробниками вакцин.

«Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять, у тому числі, стадії сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо. Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше, тобто щоб перше вакцинування ми розпочали, ми поставили собі за мету – починаючи з лютого наступного року», – сказав він.

Назв компаній, з якими йдуть переговори, міністр не навів.

Степанов додав, що також ініціатива COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) схвалила заявку України щодо постачання вакцин.