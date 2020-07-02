СБУ заявляє, що блокувала ботоферму, керовану з Росії

Служба безпеки України заявляє, що блокувала у Бердянську діяльність ботоферми, яка входила до розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії.

«Кіберфахівці спецслужби встановили, що мешканець Бердянська обладнав ботоферму, що була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 «ботів». Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, інформаційні «вкиди», які відпрацьовувала ботоферма, мали на меті створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу і дискредитацію дій української влади.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання і майже 900 карток українських і російських мобільних операторів, йдеться в повідомленні.