Кернес і COVID-19: на Харківщині найвища смертність

(Рубрика «Точка зору»)

Помер мер Харкова Геннадій Кернес. У далекій від Харкова Німеччині. На чужині.

Його обрали утретє на мерство комфортною більшістю у 60% голосів навіть за фізичної відсутності самого кандидата і за відсутності виборчої активності. Майбутній (і тепер вже колишній) мер вже був у Берліні у спецпалаті для хворих на коронавірус у клініці «Шаріте». Але люди голосували за нього. Казали і кажуть зараз, кладучи квіти до портрета у траурній залі мерії, що він зробив дуже багато для Харкова, що дбав про харків’ян.

Тому, мовляв, і захворів, бо був серед людей. Про яких і дбав.

І якось на другий план відходить інформація про те, що саме Харків б’є рекорди захворюваності на коронавірус. На 17 грудня Харківщина – на першому місці серед областей України за кількістю інфікованих. І третя за смертністю.

Понад дві третини захворілих – саме у Харкові. Чому так сталося? Адже йдеться про місто з відомими медичними традиціями, з потужними медичними вишами – Національний фармацевтичний університет, Харківський інститут медицини та біомедичних наук, Харківський національний медичний університет! І ось воно раптом виявилося непідготовленим до пошесті?

Для українських телеглядачів харківська мережа медичних закладів стала немов рідна – стільки сюжетів про її провальний стан було відзнято усіма каналами від початку вірусної агресії. Йшлося і про невиплати надбавок медикам, і про відсутність кисню в палатах, і про фіктивну кількість обладнаних ліжкомісць. Поганої слави зажив Харків, медична столиця України.

Напевне фахову відповідь зможе надати лише Міністерство охорони здоров’я після аналізу усіх дій міської влади. Не за останні пів року. За останні 10 років, упродовж яких в місті не подбали про головне, про здоров’я громадян.

От і мера – того, який ніби дбав, ніби турбувався, – відправили лікуватися за кордон. Де він і помер, встигнувши стати мером утретє. На чужині.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

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