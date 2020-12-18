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18 грудня 2020, Київ 14:49
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Теорії змови можуть підірвати вакцинацію від COVID-19 – відео

Теорії змови можуть підірвати вакцинацію від COVID-19 – відео
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Теорії змови можуть підірвати вакцинацію від COVID-19 – відео

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Позаяк декілька країн починають впроваджувати вакцини проти COVID-19, представники охорони здоров'я побоюються, що необгрунтовані теорії змови і онлайн-кампанії проти вакцини можуть підірвати зусилля із вакцинації населення від коронавірусу. Недавнє опитування Reuters / Ipos, проведене на початку грудня, показало, що близько третини американських чоловіків не бажали робити щеплення від COVD-19. Тоді компанії, що працюють в соціальних мережах, об'єднали свої зусилля, щоб розвінчати шкідливі міфи про вакцину від COVID-19. (Джерело: Reuters, Facebook, Twitter)

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