Позаяк декілька країн починають впроваджувати вакцини проти COVID-19, представники охорони здоров'я побоюються, що необгрунтовані теорії змови і онлайн-кампанії проти вакцини можуть підірвати зусилля із вакцинації населення від коронавірусу. Недавнє опитування Reuters / Ipos, проведене на початку грудня, показало, що близько третини американських чоловіків не бажали робити щеплення від COVD-19. Тоді компанії, що працюють в соціальних мережах, об'єднали свої зусилля, щоб розвінчати шкідливі міфи про вакцину від COVID-19. (Джерело: Reuters, Facebook, Twitter)