Експерти FDA рекомендували авторизувати вакцину Moderna

Експертна панель при Адміністрації з питань харчів і ліків (FDA) рекомендувала схвалити до використання вакцину компанії Moderna від коронавірусної хвороби COVID-19, розроблену спільно з Національними інститутами здоров’я.

20 радників проголосували за це рішення одноголосно, ухваливши, що переваги вакцини перевищують ризики для людей, старших 18 років.

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Відтак FDA повинна розглянути питання авторизації вакцини для використання у США. Вона може ухвалити таке рішення вранці 18 грудня (за місцевим часом).

Щойно адміністрація надасть свій дозвіл, Moderna почне постачати мільйони доз і посилювати зусилля для поширення вакцинації в Сполучених Штатах.

15 грудня FDA визнала, що вакцина компанії Moderna ефективна на 94%, що майже дорівнює висновкам регуляторам щодо вакцини Pfizer-BioNTech – 95% ефективності.

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Відмінність у тому, що вакцина Moderna може зберігатися при вищих температурах – продукт Pfizer-BioNTech вимагає – 70 градусів за Цельсієм.

В уряді Сполучених Штатів очікує, що ухвалення другої вакцини дозволить надати першу дозу щеплення ще 20 мільйонам американців до кінця грудня, і ще 30 мільйонам у січні.

Кількість хворих на COVID-19 у США росте. Наразі відомо про понад 1,6 мільйона випадків захворювання, більше ніж 310 тисяч людей померли.