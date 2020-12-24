Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX – Ляшко

Україна може безкоштовно отримати додаткові вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів, повідомив в інтерв’ю Радіо НВ головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз – ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів – це стовідсоткова гарантія, 16 – це потенційна можливість», – сказав Ляшко.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд «активно працює», щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих восьми мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.



За його словами, «опрацьовується можливість» закупівлі вакцин проти COVID-19 спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.



«Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось», – сказав прем’єр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.