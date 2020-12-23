Вакцини проти COVID-19 працюють і проти «британського» штаму – Інститут молекулярної біології і генетики

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України провели аналіз нуклеотидної послідовності та структури S протеїну мутантного варіанту «британського» штаму коронавірусу і дійшли висновку, що вже винайдені вакцини проти COVID-19 будуть успішно протидіяти і новому штаму.

«Дослідження наших вчених підтверджують висновки Консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів NERVTAG (Велика Британія): просторова структура протеїну змінює свої властивості, що впливає на проникність вірусу в людські клітини (тобто підвищує інфекційність, а отже, інфікування відбувається швидше). Разом з тим імуногенні властивості мутантного протеїну, швидше за все, зберігаються. Можемо зробити висновок, що існуючі вакцини захищатимуть людей і від цього варіанту коронавірусу», – ідеться в повідомленні інституту у фейсбуці.

Раніше в грудні геном «британського» штаму коронавірусу виклали в міжнародних наукових базах даних англійські науковці.

У ніч на 20 грудня в Лондоні і кількох районах на півдні Англії набрав чинності четвертий, максимальний рівень карантинних обмежень, запроваджених через зростання захворюваності COVID-19. Керівник управління Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Раян наголошує, що нові штами – це нормальне явище для пандемії, і не варто говорити, що ситуація вийшла з-під контролю. Таку заяву раніше зробив, зокрема, британський міністр охорони здоров’я Метт Генкок.