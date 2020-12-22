Єврокомісія рекомендує переглянути обмеження щодо Великої Британії

Європейська комісія рекомендує переглянути обмеження на транспортне сполучення з Великою Британією, дозволивши здійснювати невідкладні та необхідні поїздки.

Заяві передували рішення десятків країн зупинити рейси через виявлення в Англії нового штаму коронавірусу, який поширюється значно швидше від попередніх. Наразі немає свідчень того, що виявлений штам викликає тяжчий перебіг хвороби.

Майже всі країни-члени ЄС зараз блокують в’їзд пасажирів із Великої Британії. Єврокомісія рекомендує державам пускати людей на свою територію за умови тесту на COVID-19 і дотримання вимоги самоізоляції в разі позитивного тесту. Але необов’язкові поїздки заохочувати не варто, зазначають у виконавчому органі ЄС.

У Брюсселі запропонували також звільнити від обов’язкового тестування і обмежень на переміщення співробітників транспортних організацій, наприклад, водіїв вантажівок, передає Бі-Бі-Сі.

У ніч на 20 грудня в Лондоні і кількох районах на півдні Англії набрав чинності четвертий, максимальний рівень карантинних обмежень, запроваджених через зростання захворюваності COVID-19. Керівник управління Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Раян наголошує, що нові штами – це нормальне явище для пандемії, і не варто говорити, що ситуація вийшла з-під контролю. Таку заяву раніше зробив, зокрема, британський міністр охорони здоров’я Метт Генкок.