Чи є нові штами коронавірусу приводом для занепокоєння?

Повідомлення з Британії й Південної Африки про нові штами коронавірусу, які, здається, легше поширюються, викликають тривогу. Але експерти з питань вірусів стверджують, що незрозуміло, чи це так і чи вони можуть бути стійкими до вакцин або викликати більш серйозні захворювання.

Поширюючись через населення, віруси природно еволюціонують, деякі більше, ніж інші. Це одна з причин, чому доводиться щороку робити нове щеплення від грипу.

Нові варіації, або штами, вірусу, який викликає COVID-19, були помічені майже відразу, як він був уперше виявлений у Китаї близько року тому.

У суботу прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про нові обмеження через новий штам. Кілька країн Європейського союзу і Канада, серед інших заборонили або обмежили деякі рейси з Великої Британії, щоб спробувати обмежити поширення цього штаму.

Ось що відомо про ситуацію.

Що відомо про новий штам, знайдений в Англії?

Експерти у галузі охорони здоров’я у Великій Британії і США заявили, що штам, схоже, заражає людей легше, ніж інші штами, але поки немає доказів, щоб він був більш смертоносним.

Патрік Валланс, головний науковий радник британського уряду, сказав, що штам «швидко поширюється і стає переважною варіацією», викликаючи понад 60% заражень у Лондоні в грудні.

Цей штам також викликає занепокоєння, бо в нього так багато мутацій, майже два десятки, і деякі з них на білковому шпичастому паростку, який вірус використовує для прикріплення до клітин і зараження їх. Цей білковий паросток і є ціллю теперішніх вакцин.

«Звичайно, мене це турбує», але ще занадто рано, щоб зрозуміти, наскільки серйозним це виявиться, сказав доктор Раві Ґупта, який вивчає віруси в Кембриджському університеті в Англії. Він та інші дослідники розмістили звіт про це на вебсайті, який вчені використовують для того, щоб швидко поділитися розвитком подій, але стаття офіційно не рецензувалась і не публікувалась у журналах.

Як виникають ці нові штами?

У вірусів часто виникають незначні зміни однієї або двох «літер» їхнього генетичного алфавіту внаслідок звичайної еволюції. Дещо модифікований штам може стати найпоширенішим у країні чи регіоні лише тому, що саме цей штам там уперше закріпився, або тому, що події, які значно посприяли поширенню, допомогли йому закріпитися.

Більше занепокоєння викликає, коли вірус мутує, змінюючи білки на своїй поверхні, що може допомагати йому рятуватися від медичних препаратів або імунної системи.

«З’являються докази», які свідчать про те, що, можливо, саме це почало відбуватися з новим коронавірусом, написав у твітері Тревор Бедфорд, біолог і експерт із генетики Центру досліджень раку імені Фреда Гатчинсона в Сіетлі у США. «Зараз ми побачили появу і поширення декількох варіацій», які свідчать про це, і деякі з них демонструють стійкість до лікування з застосуванням антитіл, зазначив він.

Які ще штами виникли?

У квітні дослідники зі Швеції виявили вірус із двома генетичними змінами, які, здається, зробили його майже вдвічі більш заразним, заявив Ґупта. За його словами, зафіксовано близько 6 тисяч випадків заражень цією варіацією у всьому світі, здебільшого в Данії й Англії.

Тепер виявили ще кілька варіацій цього штаму. Деякі з них були зафіксовані у людей, які підхопили їх на норкових фермах у Данії. Новий південноафриканський штам теж має ці дві раніше виявлені зміни, а також деякі інші.

Та варіація, яку виявили у Великій Британії, так само має ці дві зміни і ще інші, включаючи вісім, які стосуються шпичастого білкового паростка, сказав Ґупта. Її називають «варіація, що розслідується», бо її значущість іще не відома.

Штам був виявлений у південно-східній Англії у вересні і відтоді циркулює на тій території, заявив 20 грудня представник Всесвітньої організації охорони здоров’я медіакомпанії BBC.

Чи люди, які заразились старим штамом COVID-19, зможуть підхопити новий? Чи це підірве дієвість вакцин?

Найімовірніше, ні, казав колишній уповноважений із питань харчових продуктів і медикаментів США Скотт Ґоттліб в ефірі передачі «Face the Nation» 20 грудня на телеканалі CBS.

«Малоймовірно», – погодився Ґупта.

Вівек Мурті, якого обраний президент Джо Байден висунув на посаду генерального хірурга США, заявив 20 грудня в передачі «Meet the Press» на телеканалі NBC, що «немає причин вважати, що розроблені вакцини не будуть ефективними проти цього вірусу також». (Посада «генерального хірурга» в федеральному уряді США передбачає відповідальність за охорону громадського здоров’я і наукові розробки в цій галузі – ред.)

Деякі експерти зазначають, що вакцини викликають широку реакцію імунної системи, і не тільки на білок шпичастого паростка.

Можливість того, що нові штами будуть стійкими до наявних вакцин, є низькою, але вона все-таки існує, сказав доктор Монсеф Слауї, головний науковий радник із питань дистрибуції вакцин урядом США, в ефірі передачі «State of the Union» на телеканалі CNN 20 грудня.

«До цього часу я не думаю, що була хоч одна варіація, яка б була стійка, – сказав він. – Я думаю, що ця конкретна варіація у Великій Британії навряд чи змогла б уникнути викликаного вакциною імунітету».

Бедфорд погодився.

«Я не хвилююсь, бо, найімовірніше, знадобиться багато змін у генетичному коді, щоб підірвати вакцину, а не лише одна-дві мутації», – написав Бедфорд у твітері. Але він також додав, що вакцини можуть потребувати доопрацювання з часом, бо зміни у вірусах накопичуються, і за цими змінами слід стежити ретельніше.

Mурті заявив, що новий штам не є причиною змінювати такі рекомендації щодо охорони здоров’я, як необхідність носити маски, мити руки і дотримуватись дистанції.