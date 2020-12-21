Криклій повідомив, чому Україна не закриває повітряне сполучення з Британією

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, чому Україна досі не закрила авіасполучення з Великою Британією, де зафіксований спалах нового різновиду коронавірусної інфекції.

«Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули», – написав Криклій у своєму телеграм-каналі.

Міністр пообіцяв вести моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і в разі необхідності змінити рішення.

20 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон своїм указом скасував різдвяно-новорічні плани значної частини населення Великої Британії, що збіглося з найвищими рекордними показниками зараження, які було зафіксовано на позначці 35 928 осіб.

Оголошення британського прем’єра спричинило справжній вибух активності населення майже 10-мільйонного Лондона, коли мешканці столиці будь-що намагалися залишити місто, відбувши до своїх родин і друзів деінде у Британії та за кордоном. Все це призвело до скупчення величезних натовпів на залізничних станціях та в аеропортах. На всі основні лондонські вокзали було надіслано додаткові підрозділи поліції з метою стати на заваді масовому виїзду лондонців із міста.

На додаток, низка країн запровадила заборону на прибуття на їхню територію мешканців Британії. Зокрема, Франція, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Австрія та Італія оголосили про такі обмеження для тих, хто прибуває з Великої Британії. При цьому новини про новий, значно більш заразний штам коронавірусу призвели до певної паніки у країнах, які мають жваве сполучення з Великою Британією.

Британський уряд, у свою чергу, змушений був шукати шляхи виходу з кризової ситуації, надто після того, як Франція закрила свій кордон, що спричинило загрозу переривання постачання медикаментів та продуктів харчування до Великої Британії. Обговорення ситуації, що склалась у цьому зв’язку, відбулось на спеціально скликаному засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій «Кобра».