Агентство з лікарських засобів рекомендувало до використання у ЄС вакцину Pfizer/BioNTech

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у понеділок рекомендувало затвердити вакцину проти коронавірусу, розроблену американським фармацевтичним гігантом Pfizer та німецьким BioNTech, для використання у 27 країнах-членах ЄС.

Очікується, що Єврокомісія офіційно підпише рекомендацію EMA пізніше 21 грудня, а кампанії з вакцинації можуть розпочатися в деяких країнах ЄС вже до кінця року.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала схвалення вакцини Європейським агентством з лікарських засобів «вирішальним моментом у наших зусиллях щодо доставки безпечних та ефективних вакцин європейцям».

За повідомленнями, вже після Різдва вакцинацію у числі перших можуть розпочати Німеччина, Франція, Австрія та Італія.

Вакцина Pfizer стала першою зареєстрованою в ЄС вакциною від COVID-19. У Великобританії і США препарат був схвалений до масового застосування трохи раніше. У США схвалена також вакцина корпорації Moderna.

Повідомлення про початок масової вакцинації в ЄС збіглося з різким зростанням числа інфікованих коронавірусом у Великій Британії, де зафіксували новий штам.