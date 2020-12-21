Велика Британія: новий штам коронавірусу вийшов з під контролю

Лондон – У Сполученому Королівстві зафіксовано надзвичайно швидке розповсюдження нового штаму коронавірусу, який передається значно швидше. Саме це спричинило запровадження британським керівництвом нових, значно суворіших обмежень на святковий різдвяно-новорічний період. Йдеться про так звані обмеження 4-го рівня, які стали найсерйознішими за весь час пандемії у Британії. Таким чином для мільйонів британців було скасовано традиційні святкування у колі родини, так само як і було доволі драматично порушено плани подорожей на Різдво мешканців Сполученого Королівства, які відтепер не можуть не лише подорожувати за кордон але й пересуватися власною країною. В урядових колах не виключають, що жорсткі заходи у країні можуть тривати аж до Великодніх свят наступного року.

Мільйони британців і тих, хто мешкає у Сполученому Королівстві, зазнали цілковитої руйнації своїх різдвяно-новорічних планів у зв’язку із запровадженням найсуворіших обмежень 4-го рівня. До цього призвела поява нового штаму коронавірусу у Британії, який на думку фахівців, має здатність значно легше і швидше передаватися у масі населення. Вивчення нового штаму вже ведеться доволі активно, втім, наразі йдеться про початкову стадію досліджень з більшою кількістю запитань радше ніж відповідей.

Твіт: «Дані тестування вказують, що нова варіація вірусу починає переважати у кількості нових позитивних тестів на коронавірус».

Головний радник британського уряду з питань коронавірусу Патрік Валланс заявив, що нині у Лондоні приблизно 60% всіх коронавірусних заражень припадає саме на цей новий штам. Також було відзначено, що нова мутація вірусу збільшує легкість і швидкість його передання від людини до людини на 70%.

«Те, що ми нині бачимо у Британії, а саме мутацію коронавірусу у новому штамі, який значно легше підхопити і поширити далі, демонструє цілу складність протидії розповсюдженню пандемії. Ми говоримо про збільшення за цих умов на 70% швидкості і легкості передання вірусної інфекції поміж населення», – зазначив Патрік Валланс.

Науковці також застерегли британське керівництво, що новий штам коронавірусу у Британії може збільшити так зване «число R», або ж швидкість, з якою розповсюджується вірус. Фахівці також попередили, що цей показник має бути на рівні меншому за число 1. Лише тоді можна буде тримати його поширення під контролем.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Матт Ганкок вже заявив, що більшість терену країни може залишатися на найсуворішому 4-му рівні коронавірусних обмежень впродовж наступних місяців аж до весни, залежно від розвитку ситуації з вакцинуванням і розповсюдженням нового штаму вірусного захворювання. Водночас Ганкок чітко дав зрозуміти, що цей новий штам коронавірусу цілковито вийшов з під контролю, і британський урядовець навіть не виключив можливості поновного закриття учбових закладів у країні. Британський міністр охорони здоров’я разом з тим наголосив на тому, що абсолютно готовий до сценарію, коли ситуація покращиться лише після того, як буде зареєстровано її погіршення.

Твіт: «Сьогоднішні серйозні показники змушують непокоїтись. Все це лише погіршуватиметься перед тим, як покращитись. Нам всім необхідно робити все належне з тим, аби тримати вірус під контролем тоді, як ми швидко розгортатимемо програму вакцинації населення».

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон своїм указом скасував різдвяно-новорічні плани населення Сполученого Королівства, що збіглося з найвищими рекордними показниками зараження, які було зафіксовано на позначці 35 928 осіб. Оголошення британського прем’єра спричинило справжній вибух активності населення майже 10-мільйонного Лондона, коли мешканці столиці будь-що намагалися залишити місто, відбувши до своїх родин і друзів де-інде у Британії та за кордоном. Все це призвело до скупчення величезних натовпів на залізничних станціях та в аеропортах. На всі основні лондонські вокзали було надіслано додаткові підрозділи поліції з метою стати на заваді масовому виїзду лондонців з міста.

Твіт: «Після різкого запровадження обмежувальних заходів 4-го рівня, у Лондоні оголошено, що поліція запобігатиме виїзду людей з міста потягами та автомобілями».

На додаток низка країн запровадила заборону на прибуття на їхню територію мешканців Британії. Зокрема, Франція, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Австрія та Італія оголосили про подібні обмеження для тих, хто прибуває зі Сполученого Королівства. Варто відзначити, що новини про новий, значно більш інфекційний штам коронавірусу призвели до справжньої паніки у країнах, які мають жваве сполучення з Великою Британією.

Британський уряд, у свою чергу, змушений був шукати шляхи виходу з кризової ситуації, надто після того, як Франція закрила свій кордон, що спричинило загрозу переривання постачання медикаментів та продуктів харчування до Сполученого Королівства. Обговорення ситуації, що склалась у цьому зв’язку, відбулось на спеціально скликаному засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій «Кобра».