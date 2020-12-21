Українські науковці заявили про розробку ПЛР-тесту з визначення відразу трьох вірусів

В Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) Національної академії наук України повідомили, що його науковці розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 (коронавірусу) та штамів А і В вірусу грипу. Як повідомли в інституті, тривалість проведення тесту – близько 6 годин.

Крім того, у коментарі Радіо Свобода в ІМБіГ зазначили, що тест розроблено таким чином, що він розпізнаватиме будь-який штам коронавірусу, в тому числі і так званий «британський».

«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом. Тим часом вчені нашого Інституту завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п’яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу та кору», – повідомив у фейсбуці директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

У січні Інститут молекулярної біології та генетики першим в Україні розробив та сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу. Цю роботу було здійснено на замовлення РНБО України.

За даними ІМБіГ, першого в Україні хворого на COVID-19 у Чернівцях виявили на початку березня завдяки цим тестам. Повідомляється, що інститут передав 600 тест-реакцій в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров’я МОЗ у Києві.

Станом на 21 грудня, за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 970 993 людей, 586 268 з них одужали, 16 665 померли.