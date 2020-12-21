Джонсон проведе екстрене засідання через закриття кордонів для британців

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 21 грудня проведе засідання в зв’язку з екстреною ситуацією, яка склалася після скасування низкою країн транспортного сполучення зі Сполученим королівством. Обмеження пов’язані з побоюванням поширення нової мутації коронавірусу, який виявили у Британії.

Після посилення в Лондоні та на півдні Англії карантинних обмежень до четвертого рівня (Tier 4) європейські країни почали скасовувати рейси з Великої Британії. Протягом 20 грудня про рішення обмежити пересування людей із Британії, а в деяких випадках і до неї, оголосили, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Італія, Франція, Болгарія, Чехія, Австрія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Швейцарія, Швеція, а поза межами Європи – Саудівська Аравія й Іран.

З ночі неділі Франція на 48 годин заборонила як пасажирські рейси, так і вантажні перевезення будь-яким транспортом. Порт Дувр повідомив, що його поромна переправа закрита.

Міністр транспорту Ґрант Шаппс закликав британців, особливо перевізників, не їздити у порти Кента на півдні Англії.

Агентство Reuters зазначає, що обмеження країнами були запровадженні у період, коли багато британських компаній накопичують запаси до 31 грудня – кінцевої дати перехідного періоду після виходу Британії з ЄС. З 1 січня наберуть чинності нові митні правила, а Лондону поки не вдалося досягти згоди з Брюсселем щодо угоди про вільну торгівлю.