Лондон переходить на суворіший рівень карантинних обмежень

Лондон і частина південної Англії переходять з 3-го на 4 рівень антикоронавірусних обмежень, заявив 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

Згідно з 4 рівнем обмежень, крамниці некритичного значення, перукарні та розважальні заклади повинні зачинитися.

Відтак уряд скасував заплановане п’ятиденне послаблення карантинних обмежень, згідно з яким можна було зустріти Різдво компаніями до трьох домогосподарств разом.

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На решті території Англії люди зможуть святкувати в так званих «різдвяни бульбашках», збираючись невеликими групами. Але це послаблення діятиме один день замість запланованого періоду з 23 по 27 грудня.

Наразі Велика Британія повідомила про 1,9 мільйона захворювань на коронавірусну інфекцію. Ця країна посідає друге місце в Європі і шосте в світі за рівнем смертності – від COVID-19 померло 66 600 жителів королівства.