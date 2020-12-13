Британія та ЄС починають останній день переговорів щодо угоди при Brexit

Лондон та Брюссель мають крайній термін до вечора неділі, 13 грудня, щоб укласти угоду, яка визначатиме умови виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

У Сполученій Британії зростає занепокоєння, що, незважаючи на місяць переговорів. Країна остаточно вийде з ЄС 31 грудня без угоди х Брюсселем.

І прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що «відмова від угоди» тепер є найбільш вірогідним результатом.

Офіційні особи попередили, що можуть виникнути серйозні перебої в торгівлі між Великою Британією і континентальною Європою, а сценарій відмови від угоди може викликати обвал на фінансових ринках.

Серед іншого, сторони зайшли у глухий кут у питанні надання Лондону доступу з нульовими тарифами і квотами на єдиний ринок ЄС. ЄС вимагає, щоб Британія зіткнулася з наслідками, якщо в майбутньому Лондон відмовиться від правил блоку про чесну конкуренцію. Обидві сторони також щосили намагалися домовитися про права на рибальство в британських водах.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але відтоді країна торгує з блоком практично на тих же умовах. Перехідний період з ЄС закінчується 31 грудня.

Нездатність домовитися щодо угоди з Великобританією, може створити хаос на кордонах ЄС через мита та інші заходи. Цей сценарій також порушить фінансові ринки і ланцюжки поставок по всій Європі.