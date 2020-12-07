Великобританія і ЄС поки не можуть домовитися щодо торговельної угоди

Цього тижня Великобританія і Європейський союз зроблять останню спробу укласти торговельну угоду після виходу Британії з ЄС – переговорники пробують вийти із глухого кута перед закінченням перехідного періоду Brexit 31 грудня.

Після переговорів в Брюсселі 6 грудня інформації щодо прогресу немає. 7 грудня відбудеться телефонна розмова між прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб вирішити, чи є сенс в продовженні переговорів.

Втручання Джонсона і фон дер Ляєн свідчить про тупикову ситуацію після тижня переговорів у Лондоні.

Раніше 4 грудня обидва лідери в спільній заяві заявили про значні розбіжності за трьома найважливішими питаннями: рівні правила гри, управління і рибальство.

Камінь спотикання щодо рибальства особливо чутливий, тому що ЄС хоче отримати широкий доступ до рибальських угідь Великобританії, а отримання контролю над ними було основною проблемою для прихильників «Брекзиту».

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6 грудня прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що ситуація «на вістрі». Його країна зіткнеться з більшими, ніж будь-яка інша країна в блоці, проблемами в разі виходу «без угоди», сказав він.

Представник ЄС на переговорах Мішель Барньє сьогодні має поінформувати послів країн ЄС в Брюсселі про стан справ. Очікується, що переговори продовжаться протягом дня перед телефонною розмовою між Джонсоном і фон дер Ляєн.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але відтоді країна торгує з блоком практично на тих же умовах. Перехідний період з ЄС закінчується 31 грудня.

Нездатність домовитися щодо угоди з Великобританією, може створити хаос на кордонах ЄС через мита та інші заходи. Цей сценарій також порушить фінансові ринки і ланцюжки поставок по всій Європі.