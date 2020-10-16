Джонсон закликав британців бути готовими до Brexit без угоди

Прем’єр-міністр Великої Британії у телезверненні закликав британців готуватися до виходу з Євросоюзу з 1 січня 2021 роки без торговельної угоди. Разом з тим Джонсон сподівається продовжити переговори з ЄС найближчими днями.

За словами Джонсона якщо угоду так і не буде підписано, Лондон буде працювати з ЄС як Австралія – за принципами вільної торгівлі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після заяви Джонсона зазначила, що Євросоюз готовий до продовження переговорів з Британією, але не за «будь-яку ціну».

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, єдина сфера, де Сполучене Королівство може здобути перемогу без угоди, – це рибальство. Але при цьому Макрон зазначив, що питання рибної ловлі треба вирішити, якщо Британія хоче укласти торгівельну угоду. Для Франції воно важливе, адже французькі рибалки ведуть промисел у британських водах.

Британія вийшла з ЄС 31 січня. До 31 грудня діє перехідний період, під час якого відносини між Лондоном і Брюсселем регулюються колишніми правилами. До кінця року сторони повинні домовитися про нову торговельну угоду та щодо інших питань – інакше відбудеться «жорсткий Brexit», і безліч зв’язків між Сполученим королівством і ЄС виявляться розірваними.