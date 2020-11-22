Велика Британія і Канада уклали «перехідну» торгівельну угоду

Велика Британія і Канада уклали тимчасову торгівельну угоду, яка гарантує плавний перехід від торгівлі до виходу Сполученого королівства з Євросоюзу до двосторонніх торговельних відносин після Brexit.

Угодою передбачено, що обидві держави в період розробки двосторонньої угоди продовжать співпрацювати на основі наявних домовленостей.

Британський уряд заявив, що обсяг товарообігу з Канадою в даний час складає 22 з половиною мільярда євро, і обидві держави погодилися почати наступного році взаємні переговори про досягнення «більш амбітних» цілей.

Перехідний період для Великої Британії завершується 31 грудня. Це означає, що Лондон надалі не буде включено в угоди, які укладаються Європейським союзом з іншими державами.

Британський уряд заявляє, що можливість укладати двосторонні угоди з іншими державами – це одна з головних переваг Brexit. У Лондоні роблять ставку на те, що вигода від двосторонньої торгівлі з США, Індією та іншими великими світовими партнерами перевершить негативний ефект від погіршення відносин з ЄС. До Brexit частка зовнішньої торгівлі Великої Британії з ЄС становила 47 відсотків від загального обсягу її зовнішньої торгівлі.