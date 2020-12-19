Вакцину Pfizer/BioNTech схвалили для використання у Швейцарії

Швейцарський національний регулятор у сфері лікарськихзасобів Swissmedic видав 19 грудня дозвіл на використання у Швейцарії вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

«Вакцина Pfizer/BioNTech схвалена після ретельного вивчення переваг і ризиків», – йдеться в заяві регулятора.

Повідомляється, що вакцина може бути застосована для пацієнтів віком від 16 років і старше.

Заявка Швейцарії на вакцину була подана два місяці тому, і національний регулятор, опрацювавши дані, дійшов висновку, що вакцина забезпечує понад 90% захисту через сім днів після другого щеплення.

«Дані, доступні на сьогоднішній день, показали порівняно високий рівень ефективності у всіх досліджених вікових групах, що відповідає вимогам безпеки», – вказав швейцарський регулятор.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 19 грудня, виявили понад 75 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли майже 1,6 мільйона людей, одужали понад 42 мільйони.