Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 грудня 2020, Київ 16:41
Новини | Коронавірус

Вакцину Pfizer/BioNTech схвалили для використання у Швейцарії

Заявка Швейцарії на вакцину була подана два місяці тому

Швейцарський національний регулятор у сфері лікарськихзасобів Swissmedic видав 19 грудня дозвіл на використання у Швейцарії вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

«Вакцина Pfizer/BioNTech схвалена після ретельного вивчення переваг і ризиків», – йдеться в заяві регулятора.

Повідомляється, що вакцина може бути застосована для пацієнтів віком від 16 років і старше.

Заявка Швейцарії на вакцину була подана два місяці тому, і національний регулятор, опрацювавши дані, дійшов висновку, що вакцина забезпечує понад 90% захисту через сім днів після другого щеплення.

«Дані, доступні на сьогоднішній день, показали порівняно високий рівень ефективності у всіх досліджених вікових групах, що відповідає вимогам безпеки», – вказав швейцарський регулятор.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 19 грудня, виявили понад 75 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли майже 1,6 мільйона людей, одужали понад 42 мільйони.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG